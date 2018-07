15 luglio 2018- 15:27 Migranti: Nobili (Pd), unico risultato 100 collocazioni, governo ridicolo

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Il premier fantasma Conte è finalmente ricomparso dopo settimane. Per fare cosa? Per ottenere che dei 450 migranti a bordo delle nostre navi militari, l’Italia ne accolga ‘solo’ 350". Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato del Partito democratico."Vi rendete conto? Il ministro Minniti - continua - senza chiudere porti e respingere nessuno ha diminuito arrivi dell’80% e effettuato 20mila rimpatri e 11mila ricollocazioni dopo che Matteo Renzi e Paolo Gentiloni avevano ottenuto l’introduzione di quel principio obbligatorio che ora grazie a Salvini e Orban viene smantellato e reso ‘volontario’"."Dopo mesi senza nessun risultato, insomma, Conte e Salvini prendono in ostaggio uomini, donne e bambini in mezzo al mare, per ottenere 100 ricollocazioni. Ridicoli e disumani. Noi siamo altra cosa", conclude.