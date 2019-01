4 gennaio 2019- 17:47 Migranti: Nungnes, 'dl ferita aperta, sto con sindaci che si oppongono'

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Il decreto Salvini una ferita che si riapre? Direi piuttosto una ferita che non si è mai chiusa". Lo scrive la senatrice M5S, Paola Nungnes, su HuffPost. "Sul decreto immigrazione e sicurezza io sono con i sindaci che si oppongono, di qualunque colore politico siano e non mi chiedo se abbiano intenti più o meno propagandistici in questo". "Le posizioni delle amministrazioni contrarie al decreto sono tra l'altro -sottolinea- alquanto trasversali, sono di colore diverso le città che si ribellano al decreto Salvini, o quelle che aderiscono per obbligo istituzionale ma che hanno espresso il loro dissenso, ricordo anche che le amministrazioni di Roma e di Torino sono state le prime ad approvare una mozione che chiedeva la sospensione del decreto quando era ancora in discussione"."In ogni modo lo avevamo previsto, che sarebbero partiti ricorsi, opposizioni di diversa natura e che si rischia concretamente il ricorso alla Corte Costituzionale. Era inevitabile e non mi sorprende la sollevazione di molti sindaci".