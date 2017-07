MIGRANTI: NUOVI ARRIVI A MILANO, SONO FAMIGLIE SIRIANE E IRACHENE

1 luglio 2017- 17:16

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Undici famiglie di origine siriana e irachena, 66 persone di cui 32 bambini e un neonato di 3 mesi sono arrivate in settimana a Milano, tutte di notte e tutte sono state trasferite con una navetta nei centri di accoglienza di via Aldini e via Sammartini. Oggi sono ripartite lasciando i due centri poiché dirette oltre confine. Lo rende noto l'amministrazione comunale, evidenziando che "l'arrivo di famiglie con bambini da Siria e Iraq e dai campi profughi di Grecia e Turchia era un fenomeno che si era arrestato, almeno nei grandi numeri, un anno e mezzo fa. È ricominciato in questo mese, intensificandosi in questi ultimi giorni, ponendo Comune e Terzo settore di fronte alla necessità di organizzare, nuovamente, accoglienza e aiuto per queste persone, che non chiedono nulla, ma in realtà hanno bisogno di soccorso, data la numerosa presenza di donne e bambini e le condizioni in cui arrivano, forse accompagnate da trafficanti, a Milano". Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca hanno attivato da alcuni giorni un hub mobile notturno per agganciare coloro che durante la giornata non sono andate al Centro Aiuto Stazione Centrale, aperto fino alle 20, a cui possono rivolgersi le persone senza fissa dimora e senza un posto per la notte, anche perché prive dei titoli per stare in un centro per richiedenti asilo. L’hub mobile è poi in funzione per intercettare chi arriva in Stazione dopo le 20, in particolare famiglie come accaduto negli ultimi giorni.