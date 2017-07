MIGRANTI: NUOVI ARRIVI A MILANO, SONO FAMIGLIE SIRIANE E IRACHENE (2)

(AdnKronos) - “Siamo di fronte a un fenomeno che da tempo si era arrestato - spiega l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino - e che ci rimette nelle condizioni di dover soccorrere, anche a tarda notte, famiglie con bambini, giunte senza controllo e con parecchie difficoltà a Milano, in Stazione Centrale. Un fenomeno che stiamo affrontando collocando tutte le famiglie con bambini in punti d’accoglienza transitoria. Si tratta infatti di persone che il giorno successivo riprendono il loro viaggio". "Abbiamo inoltre segnalato il fenomeno e Prefettura e Questura, affinché verifichino quali misure mettere in campo sapendo che la ripresa di flussi di transitanti, ancorché in piccoli numeri, sembra smentire quanto immaginato dal ministero dell’Intero nelle scorse settimane, circa l'efficacia di tutti i meccanismi di identificazione. Inoltre - aggiunge l’assessore Majorino - stiamo monitorando l’area della Stazione e presenteremo alle autorità competenti informazioni volte a stroncare qualsiasi tentativo di organizzare sul nostro territorio forme illegali di tratta di esseri umani". "Dai colloqui fatti - conclude l’assessore alle Politiche sociali - ci risulta evidente che tutte le famiglie coinvolte in questi giorni dagli arrivi siano state accolte in Cas a Roma e da essi siano uscite. Chiediamo alle istituzioni romane di vigilare affinché la gestione dei centri non si scarichi sulle altre città”.