9 settembre 2019- 09:54 Migranti: Ocean Viking soccorre 50 persone, attesa per sviluppi

Palermo, 9 set. (AdnKronos) - C'è attesa per conoscere le sorti della Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Msf, che ieri pomeriggio al largo della costa libica ha salvato 50 persone che erano su un gommone in avaria. Tra loro ci sono anche 12 minorenni e una donna incinta. Come annunciato ieri sera da Sos Meditarrenee ieri sera "ci sono volute 3 ore per completare le operazioni". E' il primo soccorso di una nave ong con l nuovo governo in carica. Fino ad ora l'ex ministro dell'Interno ha sempre firmato il divieto di ingresso della imbarcazione.