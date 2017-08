MIGRANTI: ONG TEDESCA, NESSUNA NOTIZIA DI INDAGINI NEI NOSTRI CONFRONTI

2 agosto 2017- 15:35

Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Non abbiamo ricevuto alcuna notizia di indagini nei nostri confronti da parte di fonti ufficiali. Al nostro equipaggio è stato garantito che si tratta di normali controlli". E' quanto sottolinea su Twitter la Ong tedesca Jugend Rettet in merito al fermo della sua nave Iuventa avvenuto questa notte a largo di Lampedusa. La Guardia costiera italiana ha condotto la nave in porto e il tenente di vascello Paolo Monaco, comandante della capitaneria di porto di Lampedusa, ha eseguito alcuni "normali" controlli. "il nostro equipaggio è stato interrogato da alcuni ufficiali - prosegue la Ong - come accaduto in precedenti fermate a Lampedusa e come nelle normali procedure".