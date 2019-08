14 agosto 2019- 17:49 Migranti: Open Arms fa rotta verso Lampedusa

Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms, con a bordo 147 migranti, come apprende l'Adnkronos, sta facendo rotta verso Lampedusa. L'imbarcazione, ferma da due settimane in mare, dopo la decisione del Tar che ha accolto il ricorso della Ong spagnola disponendo la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane, arriverà nelle prossime ore sull'isola delle Pelagie per fare sbarcare i migranti.