18 agosto 2019- 15:07 Migranti: Open Arms, 'Non abbiamo rifiutato offerta ma impossibile altri sette giorni in mare'

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Non abbiamo rifiutato l'offerta della Spagna ma fatto solo presente che dopo 17 giorni in mare con 104 persone stremate e la situazione di emergenza a bordo non siamo in grado di affrontare 7 giorni di mare". Lo sottolinea la ong Open Arms in riferimento alla offerta di un porto spagnolo.