18 agosto 2019- 13:39 Migranti: Open Arms, 'Non riusciamo a contenere disperazione, siete vigliacchi'

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare.Le parole mancano. Siete dei vigliacchi". Così l'ong Open Arms, dopo che almeno due migranti si sono gettati in acqua.