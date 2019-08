30 agosto 2019- 10:36 Migranti: Open Arms, 'per gip necessario proseguimento indagine sequestro persona'

Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "Il Gip di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il dissequestro della nostra imbarcazione, l’Open Arms, ritenendo di aver raccolto gli elementi necessari al proseguimento dell’indagine contro ignoti per abuso di ufficio e sequestro di persona". Così, Open Arms in una nota dopo il dissequestro della nave."Il sequestro era stato richiesto dal Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo che le persone a bordo della nostra nave, tutte in condizioni fisiche e psicologiche precarie, erano state costrette ad attendere 19 giorni prima di poter ottenere un porto di sbarco", si legge.