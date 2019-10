29 ottobre 2019- 11:53 Migranti: Open Arms, 'su Ocean Viking ennesima violazione convenzione diritti umani'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Con lo stallo della Ocean Viking sembra di essere tornati indietro ad agosto, quando con la nostra nave siamo rimasti davanti a Lampedusa per 20 giorni. Si tratta dell'ennesima violazione delle convenzioni internazionali e dei diritti umani". E' la denuncia all'Adnkronos di Veronica Alfonsi, portavoce di Open Arms. "In Europa a quanto pare cambiano i governi, ma la politica migratoria resta la stessa e non tiene conto della dignità e del rispetto della vita delle persone", dice.