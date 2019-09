11 settembre 2019- 15:12 Migranti: Open Arms, 'Zingaretti è al governo, facciano scendere naufraghi da Ocean Viking'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Stiamo seguendo con attenzione la vicenda della Ocean Viking, anche per capire la posizione del governo. Ci aspettiamo che ci sia una netta discontinuità con il passato, questo vuol dire fare scendere al più presto le persone dalla Ocean Viking. Senza tentennamenti". Lo ha detto all'Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce della ong Open Arms parlando della nave ferma da giorni in acque internazionali con 84 naufraghi a bordo. "Ieri il segretario del Pd Zingaretti ha detto che vanno fatti scendere subito in Italia - prosegue - Ma ora Zingaretti non è nel Governo? Hanno anche un ministro ai Trasporti, quindi facciano quello che dicono". "Poi si può discutere anche sul sistema di redistribuzione a terra, dell'impegno dell'Europa tutta e della possibilità di immaginare canali di ingresso legali, ma sono cose che vengono successivamente. Noi ci auguriamo che questo segnale arrivi e arrivi subito".