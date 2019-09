22 settembre 2019- 11:26 Migranti: Orban fa litigare su Twitter Renzi e Meloni, battibecco al vetriolo

Roma, 22 set. (AdnKronos) - La presenza del leader ungherese Viktor Orban ieri ad Atreju, la festa di Fdi sull'isola Tiberina, fa litigare su Twitter Matteo Renzi e Giorgia Meloni, protagonisti di un battibecco al vetriolo. "La destra italiana ha acclamato un leader straniero, l’ungherese Orban, che non accetta di aiutarci per i migranti ma allo stesso tempo riceve miliardi dai contribuenti italiani. Si chiamano Fratelli d’Italia ma sono solo patrioti. Patrioti ungheresi", scrive l'ex premier. Pronta la risposta di Giorgia Meloni. "Questo tweet te lo hanno scritto Merkel e Macron? - 'cinguetta la leader di Fdi in un tweet diretto a Renzi - Sai che è una fesseria? Ad Atreju Orban ha ribadito che vuole difendere le frontiere esterne Ue, mentre Francia e Germania vogliono fare dell’Italia il campo profughi d’Europa. Non ho dubbi su chi siano gli amici e chi i nemici".