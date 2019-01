28 gennaio 2019- 19:38 Migranti: Orfini, 'indagato con Martina per essere saliti su Sea Watch'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "I campi in Libia sono un inferno che non finisce mai, ci hanno detto i migranti sulla Sea Watch. Io e Maurizio Martina siamo appena rientrati in porto. Ora stiamo facendo l'elezione di domicilio perché a quanto pare siamo indagati per essere saliti sulla nave". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini.