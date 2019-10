24 ottobre 2019- 16:19 Migranti: Orfini, 'no al rinnovo accordi con Libia' (2)

(Adnkronos) - "Oggi la situazione è ancor più grave -prosegue Orfini- perché in Libia è in corso una guerra civile. Ma noi niente, facciamo finta che il problema non esista. Quando invece è enorme e dipende anche da quegli accordi, peraltro mai discussi in parlamento. Abbiamo 10 giorni per spiegare che quella cornice non solo non è affatto necessaria. Ma che è semplicemente indecente. E che va stracciata. E semmai ricostruita partendo dal tema principale, ovvero il rispetto dei diritti umani. #NOalrinnovo".