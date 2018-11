13 novembre 2018- 18:17 Migranti: Orfini, sgomberi Salvini non rendono Roma più sicura

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Salvini annuncia 27 sgomberi a Roma con l'obiettivo di riportare ordine e sicurezza. Bene, direte voi. E invece no. Cerchiamo di capire perché. Salvini si riferisce - almeno in parte - alle occupazioni di emergenza abitativa. Ovvero a quegli edifici occupati da chi si trova senza una casa. Avete presente quei poveri di cui tutti parlano e a cui tutti dicono di voler stare vicini? Ecco, quelli". Lo scrive Matteo Orfini su Fb. "Perché poi quando si smette di discuterne nei convegni e si scende per strada, si scopre che la vita è un po' più complicata e che non è tutto così ordinato. Alcune di quelle famiglie povere hanno compiuto un atto illegale: hanno occupato dei palazzi. Almeno nel caso di Roma, non case popolari destinate ad altri o appartamenti di privati, ma luoghi spesso abbandonati da tempo. (...) È illegale, certo. Ma è un crimine cercare un tetto dove far dormire i tuoi figli quando non hai i soldi per trovarne uno? È una colpa la povertà? Per Salvini sì. Per me no".A Roma, "l'insicurezza è altrove. È nei quartieri trasformati in piazze di spaccio. È nelle tante case popolari occupate dai clan mafiosi e utilizzate come base logistica per le attività criminali. Perché non cominciare a sgomberare quelle? La realtà è che spesso in alcune di quelle occupazioni illegali c'è molta più legalità di quanta ce ne sia fuori. Non ovunque e non sempre, certo. Ma una cosa è sicura: non è criminalizzando chi si trova in una condizione di difficoltà che si rende sicura una città. Anzi. E su questo dovremmo riflettere, perché qualche volta su questa linea siamo scivolati anche noi. Facendo non pochi danni", conclude.