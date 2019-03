2 marzo 2019- 18:20 Migranti: organizzatori People, 'eravamo 200mila, manifestazione imponente'

Milano, 2 mar. (AdnKronos) - In piazza a Milano c'erano 200mila persone. Sono i numeri resi noti dagli organizzatori di 'People-Prima le persone', la grande manifestazione per diritti, contro il razzismo e senza bandiere politiche che ha sfilato per la città nel pomeriggio. "Un abbraccio corale" di 200mila persone che "hanno camminato insieme senza bandiere politiche, ciascuna per promuovere la difesa dei diritti delle persone più fragili. In quella che a oggi a Milano è stata la più imponente manifestazione di piazza contro la prepotenza e a favore di una società e una politica dell’inclusione", scrivono gli organizzatori, che hanno raccolto le adesioni di 1.200 associazioni dalle trenta promotrici dell'evento. La chiamata è partita da Milano con il sindaco Giuseppe Sala e hanno risposto diversi sindaci dell’area metropolitana. Alla testa del corteo, tra gli altri, anche l’assessore di Milano alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, Giuliano Pisapia, il segretario generale Cgil Maurizio Landini, il segretario generale aggiunto Cisl Luigi Sbarra e il segretario generale Uil Carmelo Barbagallo. Tra i nomi della cultura e dello spettacolo presenti Roberto Vecchioni, Lella Costa, Claudio Bisio, Maria Amelia Monti.