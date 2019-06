7 giugno 2019- 19:26 Migranti: Orlando, 'contenti per Paul, prosegue battaglia per diritti di tutti'

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Siamo certamente contenti di questo risultato che non cambia però la sostanza ed il motivo dell'impegno che tanti, anche con la formidabile e delicata presa di posizione di Biagio Conte, abbiamo assunto in queste settimane. Occorre proseguire nell'impegno per i diritti di tutti i Paul, di tutte le persone che rischiano di essere vittime di leggi e provvedimenti inumani e che si pongono in aperto contrasto con il dettato della nostra Costituzione". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato il provvedimento del giudice di pace che ha annullato il decreto di espulsione a carico di Paul Yaw, il cittadino ghanese in città da 17 anni. Per protestare contro il provvedimento di espulsione, il missionario laico Biagio Conte ha digiunato per quasi due settimane.