MIGRANTI: ORLANDO, GIULIA BONGIORNO? NON TUTTI DEGNI DI PALERMO CAPITALE CULTURA

29 gennaio 2018- 10:06

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Credo che questo cambiamento che si sta realizzando a Palermo serva a fare la differenza. Scopriremo che non tutti i palermitani sono degni di una Palermo capitale della cultura...". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando replica a distanza all'avvocato Giulia Bongiorno, candidata con la Lega che nei giorni scorsi ha detto: "Gli immigrati sono un pericolo per le donne". Orlando è in attesa del premier Paolo Gentiloni per la cerimonia di inaugurazione per Palermo Capitale della Cultura. "Palermo è la capitale dell'accoglienza, un punto di riferimento per il mondo - dice - ed è la città che è maggiormente cambiata negli ultimi 40 anni".