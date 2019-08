28 agosto 2019- 15:40 Migranti: Orlando, 'gratitudine per Mare Jonio'

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Con gratitudine, con ammirazione per la ulteriore conferma di impegno per il rispetto di diritti umani e in piena condivisione espressa dalla bandiera di Palermo sulla Mare Ionio". Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il salvataggio dei migranti, tra cui 22 bimbi e 26 donne, su un gommone.