15 luglio 2018- 14:16 Migranti: P. Chigi, Germania ne accoglierà 50, cooperazione in materia asilo

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - Il governo italiano e quello tedesco "hanno concordato che la Germania accoglierà 50 dei 450 migranti diretti in Italia e trasbordati su due navi militari. La disponibilità della Germania rientra in un’ottica di futura cooperazione bilaterale in materia di asilo”. E' quanto conferma una nota ufficiale di Palazzo Chigi.