MIGRANTI: PAGANO (LEGA), SINDACO CALTANISSETTA ALZI BARRICATE

10 maggio 2017- 20:24

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Il sindaco Ruvolo se fosse onesto intellettualmente e avesse davvero rispetto per i suoi concittadini, non esprimerebbe 'rammarico' per le decisioni sui migranti imposte e calate dall'alto da quel governo di cui è politicamente complice, ma alzerebbe le barricate. Ruvolo sa bene che solo il 5 per cento dei migranti che arriva sulle nostre coste scappa dalla guerra, mentre oltre l'80 per cento scappa dalla povertà. Si tratta di migranti economici e quindi tecnicamente clandestini". A dirlo è Alessandro Pagano, coordinatore della Sicilia occidentale della Lega-Noi con Salvini, commentando le dichiarazioni all'AdnKronos del primo cittadino nisseno, Giovanni Ruvolo."Di quegli 800 ospiti attualmente tra il Cie e il Cara del nisseno, solo 40 otterranno lo status di rifugiato - prosegue Pagano -. Il resto rischia di ingolfare il già precario sistema di accoglienza, a spese anche dei due milioni circa di siciliani che si trovano in povertà assoluta. E andranno, inoltre, ad alimentare il circuito della delinquenza, facile preda del proselitismo jihadista. Ricorda qualcosa Amri, il killer di Berlino, che passò proprio dal centro di Caltanissetta? E allora Ruvolo batta i pugni e inizi a ribellarsi a questa invasione. Caltanissetta - conclude il deputato leghista - rischia di diventare la nuova Calais d'Europa. Questi migranti bisogna aiutarli sul posto, direttamente in Libia e nei paesi di origine".