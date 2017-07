MIGRANTI: PAGANO, RENZI CI HA VENDUTI ALL'EUROPA

22 luglio 2017- 16:24

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Il nanismo del governo Gentiloni e del Pd di Renzi si vede dalle reazioni scomposte a ogni proposta o suggerimento da coloro che loro reputano populisti, salvo poi rivelarsi le posizioni più realistiche e sensate. Lo hanno fatto prima con le proposte di Salvini e della Lega, da sempre convinti della necessità di arrestare il flusso migranti bloccando le navi Ong e aiutandoli a casa loro, ora con Orban che invita l'Italia a chiudere i porti". Lo afferma Alessandro pagano, deputato della Lega."Nel frattempo in questi anni -aggiunge- sono morti nel Mediterraneo oltre 10 mila persone e il nostro Paese sta esplodendo sotto il peso di una finta e insostenibile accoglienza. Ma non è sciatteria nè incapacità. La verità è che i porti non li possiamo chiudere. Per volontà o colpa di Renzi. Questo è infatti un disegno studiato a tavolino con la complicità dell'attuale segretario Pd. Renzi ci ha letteralmente venduti all'Europa, barattando con Bruxelles quando era premier l'approdo indiscriminato sulle nostre coste di tutte le navi cariche di profughi e clandestini con la flessibilità necessaria per la sua mancetta elettorale, il bonus da 80 euro".