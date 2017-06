MIGRANTI: PAGANO, SI CHIUDANO PORTI COME DURANTE G7

28 giugno 2017- 14:34

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Non so Minniti, ma Gentiloni e Renzi di fronte all'invasione di clandestini che denunciamo da anni sono in malafede. Dopo diecimila morti in mare in meno di tre anni e 500mila arrivi, si accorgono oggi del problema che non è più sostenibile. Basta chiudere i porti e non concedere l'attracco alle navi, come del resto ipocritamente è stato già fatto per la Sicilia durante il G7 di Taormina. E seguire l'esempio di Malta, acqua e viveri alle Ong in acque internazionali e poi dietrofront". Lo afferma Alessandro Pagano, deputato della Lega.