16 ottobre 2018- 11:31 Migranti: Palazzotto (LeU), Ue cancella diritti umani, centinaia di morti in Mediterraneo

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - "Centinaia di persone continuano a morire perché i Governi europei hanno deciso di voltarsi dall’altra parte. Noi siamo una sfida a questi Governi che stanno cancellando i diritti umani, Governi per i quali le vite umane non contano più nulla e tutto si riduce a una questione burocratica". A dirlo è stato Erasmo Palazzotto, deputato di LeU e uno dei promotori e volontari di Mediterranea, durante una conferenza stampa convocata a bordo della nave di soccorso ‘Mare Jonio’, ormeggiata al molo trapezoidale di Palermo. "Mediterranea è andata nel Mediterraneo centrale, in quel tratto di mare trasformato in un deserto - ha aggiunto -, dove tutta la presenza istituzionale, governativa e anche delle Ong è stata cancellata, lì si continua a morire senza testimonianza. Mediterranea non è una nuova Ong - ha puntualizzato -, ma una sfida per trasformare l’indignazione in azione. Andare in quel tratto di mare significa testimoniare quello che sta accadendo e, se necessario, salvare le vite umane messe in pericolo dai Governi europei. Mediterranea è il simbolo di come si può riscattare l’umanità e ricostruire l’Europa a partire dalle azioni della società civile".Per Palazzotto "il tema non è il colore politico di questo governo, dell’attuale ministro dell’Interno o del precedente, ma le politiche sull’immigrazione dell’Europa. Noi siamo qui per cambiare le politiche messe in campo non per polemizzare".