MIGRANTI: PALERMO, PROCESSO A PRESUNTO TRAFFICANTE DI UOMINI PASSA IN CORTE ASSISE

11 luglio 2017- 18:30

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Lascia il tribunale di Palermo per passare in Corte d'assise il processo al presunto trafficante di esseri umani Mered Medhanie Yedhego. Lo ha stabilito la quarta sezione penale del tribunale, presieduta da Bruno Fasciana, che ha rinviato gli atti del dibattimento alla seconda sezione della Corte di Assise del Tribunale. Il processo è stato rinviato al prossimo 11 settembre. La questione è stata sollevata in udienza dal pm Geri Ferrara. L'imputato, che ha sempre partecipato alle udienze, dichiara da sempre la sua innocenza. Il suo legale, l'avvocato Michele Calantropo, ha sempre parlato di un errore di persona. Secondo la difesa l'uomo in carcere sarebbe un artigiano eritreo, Mered Tasmafarian Behre, rifugiato in Sudan in attesa di raggiungere l'Europa.