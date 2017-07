MIGRANTI: PALERMO, SCAFISTA CONDANNATO A OTTO ANNI E A MULTA DA 19 MILIONI EURO

15 luglio 2017- 10:09

Palermo, 15 lug.(AdnKronos) - Il Tribunale di Palermo ha condannato uno scafista tunisino a otto anni e mezzo di carcere e a una multa da diciannove milioni di euro per avere organizzato il viaggio di un gruppo di oltre 750 migranti dalla Libia alla Sicilia. Il giudice Bruno Fasciana ha anche ordinato l'espulsione immediata di Makki Hanshasfar dal territorio italiano. L'accusa era rappresentata dai pm Geri Ferrara, Alessia Sinatra e Claudio Camilleri del pool della Procura che si occupa del traffico di esseri umani. Secondo quanto emerso dalle indagini della magistratura, Hanshasfar ha guidato per tutto il viaggio il barcone dalla Libia all'Italia. Durante la traversata il barcone è andato in avaria e gli oltre 750 migranti hanno rischiato di morire. La multa da 19 milioni di euro è così alta perché la legge prevede un risarcimento da 50 mila euro per migrante coinvolto.