2 gennaio 2019- 18:51 Migranti: Pascucci, da Orlando atto di sopravvivenza civile

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "L'iniziativa del sindaco Orlando più che un caso di disobbedienza civile lo definirei di sopravvivenza civile in quanto mira a garantire il rispetto dei diritti che la nostra Costituzione riconosce a tutte le persone, senza distinzioni di colore, razza o religione". Lo dichiara in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune e sindaco di Cerveteri."A Cerveteri, così come in tanti altri comuni italiani, abbiamo approvato una mozione per chiedere la modifica di questo decreto stralciando la parte relativa alla riforma del sistema Sprar e chiedendo l'apertura di un tavolo di concertazione con l'Anci al fine di valutare le ricadute concrete di tale Decreto sull'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori". "Con il decreto sicurezza il vice premier Matteo Salvini ha messo in bacheca l'ennesimo trofeo da festeggiare sui social, in barba ai diritti delle persone e ai costi amministrativi che saranno pagati dai Comuni italiani, ai quali spetterà ora sobbarcarsi 280 mln di euro di costi per la gestione degli effetti del decreto, in termini di servizi sociali e sanitari rivolti ai soggetti vulnerabili. Un decreto che si chiama sicurezza ma che ha l'unico effetto di portare nelle città più insicurezza".