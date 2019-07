2 luglio 2019- 21:17 **Migranti: 'pasionaria' leghista di Lampedusa, 'Carola libera? Vergogna, sono delusa'**

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Io non ho parole, sono delusa. Non mi aspettavo che l'arresto di Carola Rackete non venisse convalidato. Penso che gli italiani da domani possano fare quello che vogliono. Io confidavo molto nella magistratura. Abbiamo sfiorato la tragedia dei nostri militari della Gdf ed è a piede libero. E' una vergogna". Lo ha detto Angela Maraventano, la 'pasionaria' leghista di Lampedusa, che la notte dello sbarco ha inveito duramente contro Carola. "Da giorni ricevo insulti sui social ma vado avanti e non mollo - dice la ex senatrice della Lega - Non mi faccio intimorire da nessuno. L'importante è che non mi toccano la famigla, per il resto possono fare quello che vogliono".