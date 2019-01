8 gennaio 2019- 21:15 Migranti: Patriarca, Salvini dice no a 49 persone per campagna elettorale

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - “Salvini lo dica chiaramente: l’Italia non vuole o non è in grado di accogliere 49 migranti. L’Italia getta la spugna per la voglia di campagna elettorale, mai sopita, di Salvini”. Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.