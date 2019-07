1 luglio 2019- 19:14 Migranti: Patronaggio, 'chiesto divieto dimora Agrigento per non danneggiare indagini'

Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo chiesto per Carola Rackete il divieto di dimora nella provincia di Agrigento, che comprende i porti di Porto Empedocle, Agrigento e Lampedusa perché è sufficiente per non danneggiare le indagini". Lo ha detto il Procuratore capo Luigi Patronaggio parlando con i cronisti a Palazzo di giustizia dopo l'udienza di convalida della comandante della nave Sea watch.