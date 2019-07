2 luglio 2019- 12:55 Migranti: Patronaggio, 'Non provate collusioni tra trafficanti e ong'

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Finora non abbiamo avuto una prova di collusione tra trafficanti e ong. Questo non significa che non sia registrati contatti o che si registreranno in futuro". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio in audizione alla Camera.