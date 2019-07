2 luglio 2019- 12:58 Migranti: Patronaggio, 'Porti libici non sono da considerare sicuri'

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "I porti libici non sono da considerare porti sicuri". Così, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio in audizione alla Camera. "Il nostro ufficio sta raccogliendo rapporti di Unhcr. Quando si parla di porti sicuri non si intende solo un porto dove un naufrago viene messo sulla terraferma ma un porto dove il migrante possa avere garantiti tutti i diritti". E ha aggiunto: "La zona Sar libica non appare presidiata dalla Guardia costiera libica".