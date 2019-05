17 maggio 2019- 17:36 Migranti: Patuanelli, 'Salvini si attenga a sue competenze'

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Salvini ha detto che su Ong e migranti nemmeno Conte può dargli ordini? Ci sono delle competenze: alcune spettano ai porti del ministro Toninelli, altre al ministro dell'Interno e altre ancora del Presidente del Consiglio. Ognuno faccia quel che deve fare”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Stefano Patuanelli, capogruppo al senato del Movimento 5 Stelle. Di Maio ha detto che alle europee la sfida è tra i 5S e la nuova tangentopoli: a chi si riferiva? “Nell'ultima settimana ci sono state tantissime vicende giudiziarie che hanno dimostrato come il legame tra la corruzione e gestione del potere sia molto stretto. I reati penali però sono soggettivi, non di un partito”. Qual è la sua previsione per le europee? “Andrà a votare molta gente”. Di quanto sarà la forbice tra voi e la Lega? “Non è detto che la forbice ci sia, potremmo anche arrivare moto vicini”. Sulla possibile chiusura di Radio Radicale, a Rai Radio1 Patuanelli ha poi spiegato: “Non vogliamo chiuderla, vogliamo che possa partecipare ad una gara per la nuova convenzione, come possono fare altri, e non vogliamo che il patrimonio di Radio Radicale venga disperso”.