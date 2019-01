30 gennaio 2019- 17:25 Migranti: Patuanelli, 'su Salvini decisione dopo dibattito collegiale'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi del ministro dell'Interno Matteo Salvini “ci sarà una posizione collegiale che dovrà essere decisa insieme ai membri della Giunta e insieme al nostro capo politico. Il M5s non può aver deciso come votare perché non ha tutti gli elementi per decidere". Lo ha affermato Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di “Radio1 In Viva Voce” condotto da Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi. "La Giunta -ha aggiunto l'esponente pentastellato- ha un’espressione insindacabile che è poi demandata all’Aula. Credo che ci sarà una posizione collegiale che dovrà essere decisa insieme ai membri della Giunta e insieme al nostro capo politico”.