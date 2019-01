28 gennaio 2019- 20:58 Migranti: p.Chigi, assicurati generi conforto e assistenza sanitaria

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo offerto la nostra totale disponibilità per assistenza in caso di richiesta, mettendo a disposizione due motovedette della Guardia costiera e una della Guardia di Finanza, che sono nei pressi pronte a intervenire. Abbiamo già fornito e siamo disponibili a fornire generi di conforto e la necessaria assistenza sanitaria, fermo restando che al momento c’è stato comunicato che a bordo è presente un team medico di fiducia". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi, a proposito della situazione della Sea Watch 3.