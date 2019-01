5 gennaio 2019- 13:51 Migranti: Pd a vertici Ue, intollerabile no Italia a sbarchi, Commissione si muova

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Caro Presidente Juncker, Caro Commissario Avramopoulos, Cara Vicepresidente/Alto Rappresentate, Cara Federica, non è tollerabile che alcuni Stati Membri, a partire dall’Italia che ha il porto più sicuro e più vicino, decidano di non essere disponibili a soccorrere e ad accogliere i migranti. Siamo tornati al cinismo scaricabarile tra Paesi europei senza alcun rispetto per la vita umana". Si legge nella lettera sottoscritta dagli eurodeputati Pd. "Riteniamo di fondamentale importanza, soprattutto per i migranti che da giorni sono in balia del freddo e della fame che la Commissione Ue dimostri umanità e solidarietà impiegando tutti i mezzi a sua disposizione", aggiungono.