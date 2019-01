5 gennaio 2019- 13:51 Migranti: Pd a vertici Ue, intollerabile no Italia a sbarchi, Commissione si muova (2)

(AdnKronos) - "Da oltre 14 giorni -scrivono gli eurodeputati Pd- la nave SeaWatch con a bordo 49 migranti tra cui 3 bambini sta navigando nel Mar Mediterraneo, tra l’Italia e Malta, in attesa dell’indicazione di un porto sicuro dove approdare. I soccorritori ci raccontano di una situazione che sta peggiorando sempre più, a causa delle condizioni climatiche non favorevoli i migranti si trovano a convivere in uno spazio assolutamente insufficiente. Devono dormire per terra, ci sono problemi igienici e sono a rischio di ipotermia e disidratazione. Inoltre i viveri a bordo stanno terminando"."Riteniamo di fondamentale importanza, soprattutto per i migranti che da giorni sono in balia del freddo e della fame che la Commissione UE dimostri umanità e solidarietà impiegando tutti i mezzi a sua disposizione e tutte le misure emergenziali esistenti, anche riproponendo le proposta legislativa bocciata dal Consiglio sulla riforma di Dublino che prevedeva la redistribuzione obbligatoria dei rifugiati, così da poter mettere tutti gli Stati membri di fronte alle proprie responsabilità senza esclusione di nessuno".