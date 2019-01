5 gennaio 2019- 13:51 Migranti: Pd a vertici Ue, intollerabile no Italia a sbarchi, Commissione si muova (3)

(AdnKronos) - "E’ inoltre importante assicurare l’adozione del concetto di 'obbligatorietà di attracco' nel porto più sicuro per le navi che effettuano salvataggio umanitario. Auspichiamo e facciamo appello a voi affinché nei tempi più rapidi venga trovata una soluzione ragionevole in modo da garantire un porto, cure mediche e cibo a donne, bambini e uomini in balia delle onde". La lettera è stata sottoscritta da Patrizia Toia, Isabella De Monte, Elena Gentile, Brando Benifei, Daniele Viotti, Cécile Kyenge, Mercedes Bresso, Goffredo Bettini, Simona Bonafè, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Giuseppe Ferrandino, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano, Alessia Mosca, Giuseppina Picierno, David Sassoli, Renato Soru, Damiano Zoffoli.