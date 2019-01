30 gennaio 2019- 20:57 Migranti: Pd, 'sbarco Seawatch alle 23.30 circa'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "In un colloquio con l’ammiraglio della Guardia Costiera di Catania abbiamo appreso che i migranti imbarcati sulla nave Sea Watch 3 saranno fatti scendere a terra intorno alle 23.30”. Lo dichiarano Mauro Del Barba e Roberto Rampi, parlamentari del Partito democratico, che si trovano a Catania in attesa delle operazioni di sbarco. “Siamo stati informati che i migranti della Sea Watch 3 toccheranno terra in un luogo non accessibile. Abbiamo per questo chiesto l’autorizzazione a poter assistere alle operazioni di sbarco in modo da verificare le loro modalità e controllare le condizioni dei passeggeri”, concludono.