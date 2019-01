2 gennaio 2019- 18:35 Migranti: Pd Senato, siamo con i sindaci

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Siamo con i sindaci di Palermo e Firenze e con tutti gli amministratori che non si piegano al ricatto del Decreto Salvini. Il Pd è per la legalità e l’accoglienza”. Si legge in una nota del gruppo Pd al Senato.