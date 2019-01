3 gennaio 2019- 18:04 Migranti: Pergreffi (Lega), dl Salvini risposta concreta /Rpt

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - “Le polemiche di alcuni sindaci di sinistra sul decreto Salvini sono strumentali e incomprensibili. Il provvedimento promosso dal ministro dell'Interno, che ho votato convintamente nell'aula del Senato, è una risposta efficace e concreta alle esigenze di chi amministra il territorio. Da anni chiedevamo a gran voce una legge che consentisse di essere più incisivi in materia di contrasto al degrado e alla criminalità, mettendo fine all'immigrazione senza regole voluta dai governi di sinistra: finalmente, le risposte sono arrivate con il decreto Salvini". Lo dichiara Simona Pergreffi, senatrice della Lega e sindaco di Azzano San Paolo (Bg). "Da sindaco, ringrazio il ministro per i poteri aggiuntivi di controllo del territorio, evidenziando l'importanza dell'espulsione per chi commette reati e l'arrivo di nuove forze di polizia sul territorio. Esprimo soddisfazione, inoltre, per l'approvazione del mio emendamento - nato proprio dalla mia esperienza da sindaco - sulla richiesta di conoscenza della lingua italiana per le nuove cittadinanza, riconoscimento di un percorso di reale integrazione, non solo un diritto. Chi afferma di ++non++ voler applicare il decreto Salvini, andando contro alla legge dello Stato, lo fa per pura propaganda politica e non ha realmente a cuore la sicurezza dei propri cittadini”, conclude.