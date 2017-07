MIGRANTI: PIETRO BARTOLO, HO VISITATO GIOVANI PROFUGHI TORTURATI E SCUOIATI

11 luglio 2017- 14:04

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "In questi anni, visitando i migranti arrivati a Lampedusa, ho assistito a cose mai viste. Queste persone scappano da torture e violenze di ogni genere, scappano da persecuzioni, fame e miseria a affrontano viaggi che durano anni non mesi. Prima nel deserto, poi la traversata. Pochi giorni fa, ho visitato dei ragazzi che erano stati torturati, avevano ferite terribili. Per la prima volta ho visto dei ragazzi che erano stati persino scuoiati". E' la testimonianza di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, vincitore dell'Orso d'Oro di Berlino con il film 'Fuocammare' di Gianfranco Rosi. "Donne, uomini e bambini, sono arrivati dei ragazzi che erano pelle e ossa - dice ancora - ma di tutto questo non si parla. Bisogna essere sul posto per capire quello che succede, non parlare e chiacchierare. E' facile dire a queste persone che non le vogliamo, fare terrorismo mediatico. E, purtroppo, l'Ue non sta facendo niente".