MIGRANTI: PINOTTI, SU LIBRA NESSUNA NOVITà DOPO RICHIESTA ARCHIVIAZIONE (2)

17 maggio 2017- 16:12

(AdnKronos) - Pinotti ha ricordato la "massima e costante collaborazione fornita all'autorità giudiziaria inquirente, alla quale è stata trasmessa a suo tempo tutta la documentazione necessaria. In particolare, per quanto riguarda l'attività di nave Libra, la Marina riferisce che, appena informata della centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto delle attività di ricerca e soccorso in atto a cura del centro di coordinamento del soccorso marittimo maltese, ha disposto, di propria iniziativa, che nave Libra, distante circa 15 miglia nautiche dal natante in difficoltà, si dirigesse verso il punto segnalato. E' stato impiegato anche un elicottero di nave Libra, che è giunto sul luogo e ha avviato le operazioni di soccorso con il lancio di salvagente e zattere".