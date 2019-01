4 gennaio 2019- 12:49 Migranti: Pizzarotti, Salvini con bombardino e sindaci a gestire bomba sociale

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - “Se si riducono le protezioni per i richiedenti asilo ma non si è in grado di rimpatriarli, come ha fatto sapere il ministro col bombardino in mano mentre i sindaci lavorano in ufficio, aumentano per le strade gli stranieri senza permesso di soggiorno”. È quanto scrive su Facebook il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. “È logica, non servono scienziati. Questo decreto è contro gli italiani perché rischia di gettare instabilità nelle città, e i sindaci nella necessità di gestire centinaia di persone senza che siano riconosciute dallo Stato italiano. A supporto, i numeri: tra il 2018 e il 2020 gli irregolari aumenteranno di 140 mila unità (stime ISPI). Uomini e donne in strada che popoleranno le nostre città, le nostre strade e le nostre periferie, che sfuggiranno ai controlli delle nostre forze dell’ordine". "I sindaci non protestano per partito preso, ma perché a differenza del ministro col bombardino in mano e del ministro in motoslitta, dovranno gestire questa vera e propria bomba sociale. Il decreto sicurezza Salvini è contro gli italiani e contro le città”, conclude.