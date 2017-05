MIGRANTI: PIZZUL (PD), MILANO ESEMPIO DI ACCOGLIENZA TRA LEGALITà E INCLUSIONE

19 maggio 2017- 19:42

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - "Eliminare i muri non significa eliminare le regole, ma anzi è proprio il riconoscimento dei diritti fondamentali che consente di chiedere a chi viene accolto il rispetto delle regole stesse, in maniera efficace, scongiurando l'uso della forza". Lo afferma Fabio Pizzul, consigliere Pd alla Regione Lombardia, commentando la marcia pro-migranti che si terrà domani a Milano. "Proprio per questo - avverte Pizzul - domani, con la manifestazione '20 maggio senza muri' ribadiremo che Milano è un modello di un'accoglienza che coniuga legalità e inclusione".