15 gennaio 2019- 09:45 Migranti: pm, gruppo criminale pronto a compiere atti estremamente cruenti

Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - L'organizzazione criminale sgominata all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Procura, "si è dimostrata intenzionata a compiere atti estremamente cruenti". E' quanto dicono gli inquirenti che hanno coordinato l'inchiesta sul traffico di esseri umani. Il sodalizio criminale "ha operato con estrema disinvoltura e con un fortissimo attaccamento al profitto che avrebbe ottenuto dallo sfruttamento dell’immigrazione clandestina - dicono gli investigatori -: reclutando migranti “clandestini” e raccogliendo ingenti somme da questi pagate come prezzo per la traversata, fino a 3.000 euro per tratta".