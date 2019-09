16 settembre 2019- 09:31 Migranti: pm, 'in Libia gruppo criminale strutturato si occupava di sequestro e torture'

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - In Libia c'è un gruppo criminale "strutturato e composto da esponenti di diverse nazionalità" che si occupava delle torture e delle violenze sulle vittime sequestrate nel carcere libico di Zawya. E' quanto scrivono i pm nel provvedimento di fermo che ha portato in carcere tre persone accusate, per la prima volta, di tortura. "E' soprattutto dalle dichiarazioni che risulta la piena operatività di un organismo plurisoggettivo fortemente strutturato, composto da cittadini di plurima nazionalità (tra cui libici, guineani, egiziani, sudanesi, gambiani, nigeriani e pakistani), operante all’interno del carcere di Zawyia, che coopera quotidianamente, e da lungo tempo, per l’attuazione di un progetto delittuoso e speculativo unitario e organico: il sequestro dei migranti - dicono i magistrati della Dda di Palermo - il pagamento del riscatto su conti correnti a ciò dedicati; l’uso di armi da fuoco; le ripetute e continue violenze e torture finalizzate a creare la situazione di assoggettamento; le violenze sessuali sulle donne e le umiliazioni fisiche e psichiche; la vendita agli altri trafficanti di esseri umani o ai gruppi operanti sulla costa per il viaggio finale verso l’agognata meta europea"."A riprova dell’organizzazione stabile dell’associazione criminosa avente base logistica a Zawyia" ci sono le dichiarazioni di un testimone. "Dopo questo periodo di detenzione, una parte di noi migranti veniva trasferito presso il carcere di Zawyia. Vi erano i militari racconta la vittima - Il carcere, all’interno del quale eravamo in tanti, oltre 300 migranti, forse molti di più, era recintato con dei muri alti. Eravamo vigilati, nessuno poteva uscire. Tutti noi migranti eravamo divisi in gruppi per nazionalità e per sesso. Le donne erano messe tutte insieme, mentre noi uomini eravamo divisi per la nazione di appartenenza. Io, ovviamente ero messo con i camerunensi".