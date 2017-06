MIGRANTI: PM PALERMO, ARRESTATI MINACCIA A SICUREZZA NAZIONALE

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Le quindici persone, tra italiani e tunisini, fermate all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo nell'ambito di un'inchiesta sul traffico transnazionale di migranti dalla Tunisia, rappresentavano "una minaccia alla sicurezza nazionale". Ne sono convinti i pm della Dda di Palermo che hanno firmato il provvedimento di fermo. "L’associazione investigata infatti è risultata particolarmente attiva nell’organizzare e portare a termine in maniera sistematica, senza soluzione di continuità, una serie di traffici illeciti tra la Tunisia e le coste del trapanese, prodigandosi principalmente nel favorire, attraverso “servizi dedicati” di trasporti marittimi tra la Tunisia e l’Italia, la traversata di soggetti nord africani relativamente facoltosi, in quanto in grado di sostenere il costo dell’esclusivo transito dalla Tunisia all’Italia a bordo dei veloci gommoni messi a disposizione dall’organizzazione criminale piuttosto che a bordo dei fatiscenti mezzi normalmente utilizzati per il trasbordo di un numero elevatissimo di migranti sulle coste siciliane", scrivono i magistrati nel provvedimento.