MIGRANTI: PM PALERMO, ARRESTATI MINACCIA A SICUREZZA NAZIONALE (2)

6 giugno 2017- 11:18

(AdnKronos) - "Ciò induce pertanto a ritenere come il sodalizio costituisca una seria minaccia alla sicurezza nazionale, poiché, come di seguito diffusamente analizzato, in grado di fornire ai suoi utenti un transito marittimo sicuro, occulto e rapido (della durata di non più di tre ore e mezza, a fronte del tempo di gran lunga superiore ed in condizioni disumane di trasporto normalmente riferite dai migranti in arrivo sulle coste siciliane) - spiegano i magistrati - dunque particolarmente appetibile anche da parte di soggetti ricercati dalle autorità di polizia tunisine in quanto gravati da precedenti penali o di polizia ovvero sospetti di connessioni con formazioni di natura terroristica di matrice jihadista". "Tale ultima circostanza, peraltro, è emersa nel corso stesso delle indagini, allorché, attraverso l’attività tecnica in corso sull’utenza in uso ad uno degli organizzatori del viaggio, da identificarsi in Amine Ben Alaya, si è avuto modo di intercettare la conversazione intrattenuta attraverso un’utenza tunisina con uno dei potenziali passeggeri in attesa di imbarcarsi, che, durante il periodo di clandestinità/latitanza in Tunisia, manifestava espressamente il timore, oltre che di essere arrestato dalla polizia tunisina, anche di essere respinto dalle autorità di polizia italiane (in esito all’eventuale suo arrivo nel Paese) per ragioni di contrasto al terrorismo di matrice jiahdista e di essersi rivolto ad un non meglio identificato sceicco per avere aiuto".